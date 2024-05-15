تويتر الآن بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - تويتر الآن بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فريق نيوكاسل في مباراة مهمة، اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو، على ملعب أولد ترافورد، في مباراة مؤجلة من الجولة 34 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

وتقدم بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي، موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والتفاصيل الخاصة بها، بعدما حقق فريق نيوكاسل الفوز في الثلاث مباريات الأخيرة ضد مانشستر يونايتد في كافة المسابقات، فيما يعد آخر فريق إنجليزي حقق الفوز في 4 مباريات متتالية على مان يونايتد هو مانشستر سيتي، خلال الفترة بين 2013 و2014.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



ويأتي موعد مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الذي بحث عنه الجميع، حيث يسعي مانشستر يونايتد إلي مصالحة جماهيره، بعد سلسلة النتائج السلبية التي لازمته في مبارياته الأخيرة.

ومن المقرر أن تٌقام المباراة اليوم الأربعاء الموافق 15 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، فتمتلك شبكة قنوات بين سبورت الرياضية حقوق بث مباريات بطولة الدوري الإنجليزي 2023/24، وحددت قناة bein sports HD1 لبث مباراة الليلة التي تجمع بين الشياطين الحمر ونيوكاسل يونايتد، بصوت المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي.

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ومن الجدير بالذكر أن فريق نيوكاسل لا يوجد لديه هدف آخر غير الذي لدي الشياطين الحمر، حيث يدخل كلا الفريقين مباراة الليلة تحت بهدف الفوز، لضمان حفاظ بطاقة التأهل لمسابقة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع اليوم أمام نيوكاسل يونايتد

من المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد موقعة اليوم بقيادة إيريك تين هاج ضد نيوكاسل يونايتد بالتشكيلة التالية: