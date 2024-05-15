نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. تطور جديد حول عودة نيمار للملاعب وكلوب يتحدث عن علاقته بصلاح ونجم الأهلي يعلق على حلم لقب إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 15-5-2024 في السطور التالية:

تطور جديد حول عودة نيمار للملاعب

اقترب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم الهلال السعودي، من العودة إلى الملاعب بعد تقدمه في مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي خلال الفترة الحالية.

تعرض نيمار لإصابة في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع منتخب البرازيل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ومنذ ذلك الحين لم يشارك في أي مباراة ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي في الهلال.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" اليوم الأربعاء، فقد أحرز نيمار تقدمًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي، حيث بدأ الركض بشكل تدريجي وتدريب السرعات.

وأوضحت الصحيفة أن "نيمار يحقق تقدمًا ملحوظًا في برنامجه التأهيلي داخل مقر النادي تحت إشراف مواطنه ريكاردو روزا، المعد البدني والفني الخاص به".

كلوب يتحدث عن علاقته بمحمد صلاح

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول قبل رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكان يورجن كلوب ومحمد صلاح أحد أفضل الثنائيات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتشاجر الثنائي علنًا على خط التماس ضد وست هام، وتساءل الكثيرون عما إذا كان هذا هو الخلاف الأخير بين الثنائي.

صرح كلوب أن الأمر قد تم إغلاقه، والآن، في حديثه إلى The Anfield Wrap، مازح الألماني حول علاقته بصلاح.

مازح كلوب بشأن خلافه مع صلاح، مشيرًا إلى أن رسالة الوداع من الجناح يجب أن تكون مسجلة قبل مباراة وست هام.

“لقد أراني أحدهم مقطع فيديو لما قاله جميع اللاعبين القدامى عني. لذلك كان ميلي وآدم وترينت وفيرجيل ومو، قبل وست هام على الأرجح، كان الأمر إيجابيًا للغاية”.

وقال كلوب: "أنا فخور بهذا النوع من العلاقات".

يبدو كما لو أن كلوب وصلاح عادا إلى نفس الصفحة قبل المباراة النهائية للألماني كمدرب.

نجم الأهلي يتحدث عن حلم لقب إفريقيا

صرح وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه يستعد للتتويج مع فريقه بدوري أبطال إفريقيا، ويسعى لحصد اللقب، لأنها تعد مسألة شخصية بالنسبة له.

وكشف وسام أبو علي عبر موقع الأهلي قائلا: "بطولة إفريقيا مهمة جدا وبشكل شخصي هذه هي أكبر مباراة أخوضها في حياتي وأول لقب كبير أستطيع الفوز به في مسيرتي".

وأستكمل حديثه: "الأهلي ناد كبير ويلعب نهائي إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي والأهم هو التركيز للفوز بالبطولة".

ودخل وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني جدران النادي الأهلي في يناير الماضي، وحصد معه لقب كأس مصر، ويسعى لحصد العديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة هامة ضد نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، في المباراة التي تقام على ملعب رادس.