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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة تشيلسي و برايتون اليوم.. القنوات الناقلة لمباراة الدوري الإنجليزي تردداتها

موعد مباراة تشيلسي و برايتون اليوم.. القنوات الناقلة لمباراة الدوري الإنجليزي تردداتها.. يستعد عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة مباراة قوية تجمع بين فريقي تشيلسي وبرايتون، وذلك في إطار لقاء مؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتُقام المباراة على ملعب "فالمر" في مدينة برايتون الإنجليزية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تشيلسي وبرايتون من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

تشيلسي يواجه برايتون في لقاء مؤجل من الدوري الإنجليزي الممتاز

يدخل تشيلسي اللقاء سعيًا لتحسين موقعه في ترتيب الدوري، حيث يحتل حاليًا المركز السابع برصيد 57 نقطة، بفارق 29 نقطة عن المتصدر فريق أرسنال.

ويسعى مدرب تشيلسي، ماوريسيو بوتشيتينو، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، من أجل تقليص الفارق مع المراكز الأولى في الترتيب، وتحسين حظوظ الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

من جانبه، يتطلع برايتون إلى تثبيت موقعه في وسط الترتيب، حيث يحتل حاليًا المركز العاشر برصيد 63 نقطة.

ويسعى مدرب برايتون، روبرتو دي زيربي، إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، من أجل الابتعاد عن منطقة الهبوط، وتحسين حظوظ الفريق في إنهاء الموسم في مركز أفضل.

وتُتوقع أن تكون المباراة مثيرة وقوية بين الفريقين، حيث يتمتع كلا الفريقين بقدرات هجومية جيدة، ودفاع قوي.

ويسعى كل فريق لتحقيق الفوز في هذه المباراة المهمة، مما يجعل من الصعب التكهن بنتيجة اللقاء.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون

يُلبي عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي مساء اليوم الأربعاء، نداء الإثارة والتشويق، لمتابعة مباراة قوية تجمع بين فريقي تشيلسي وبرايتون، وذلك في إطار لقاء مؤجل من الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتُقام المباراة على ملعب "فالمر" في مدينة برايتون الإنجليزية، في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وبرايتون

قناة بي إن سبورت 2: ستقوم قناة بي إن سبورت 2 بنقل مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش.

ستقوم قناة بي إن سبورت 2 بنقل مباراة تشيلسي وبرايتون مباشرة، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت جرينتش. التعليق: سيقوم المعلق الرياضي حفيظ دراجي بتعليق المباراة.

جدول الترددات

القناة التردد النايل سات بي إن سبورت 2 11058 27.5 E

ترتيب تشيلسي وبرايتون في الدروي الإنجليزي الممتاز



يوجد فريق تشيلسي في المركز السابع بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 57 نقطة، وبفارق 29 نقطة عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 86 نقطة.

ويحتل فريق برايتون المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي جعبته 63 نقطة.

تشكيل تشيلسي المتوقع

تشكيل تشيلسي المتوقع كالتالي: