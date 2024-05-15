نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في الدوري الانجليزي الممتاز 2024 دون تقطيع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأربعاء 15-5-2024، مباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، ضمن مواجهات الجولة 34 (مؤجلة)، من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقام المباراة على ملعب «أولد ترافورد»، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس 1.

قبل لقاء اليوم، حقق فريق نيوكاسل الفوز في الثلاث مباريات الأخيرة ضد مانشستر يونايتد في كافة المسابقات، فيما يعد آخر فريق إنجليزي حقق الفوز في 4 مباريات متتالية على مان يونايتد هو مانشستر سيتي، خلال الفترة بين 2013 و2014.



ويدخل نيوكاسل مباراة اليوم بقيادة إيدي هاو، محتلا المركز السادس بجدول الترتيب، برصيد 57 نقطة، ويحتل مان يونايتد بقيادة تين هاج، المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

كما أن نيوكاسل حقق الفوز على مان يونايتد مرتين خلال الموسم الجاري (مرة في الدور الأول من بطولة الدوري - مرة في كأس الرابطة الإنجليزية).

ويعد آخر فريق حقق الفوز على مان يونايتد في 3 مواجهات بالموسم نفسه، هو تيشيلسي 2012-2013.

ويعانى الشياطين الحمر بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج من تراجع نتائجه فى الفترة الأخيرة، وهو ما آثار حالة كبيرة من الغضب لدى الجماهير.

وسقط مانشستر يونايتد مؤخرا أمام أرسنال، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023 – 2024.

وفشل مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز بالجولات الثلاث الأخيرة بالبريميرليج، حيث يعود انتصاره الأخيرة إلى مواجهة شيفيلد يونايتد فى 24 أبريل الماضى.

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات مستقبل الهولندي إيريك تين هاج في القيادة الفنية لفريق مانشستر يونايتد مع إقتراب نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

ذكرت صحيفة "ديلي تيلجراف "البريطانية، إن إدارة مانشستر يونايتد وضعت توماس فرانك المدير الفني لفريق برينتفورد كمرشح قوي لخلافة تين هاج في القيادة الفنية للشياطين الحمر حال إقالته خلال الفترة المقبلة.

أضافت الصحيفة، إن مسؤولي يونايتد، لم يتخذوا قرارًا بشأن مستقبل المدرب الهولندي تين هاج، الذي لا يزال بإمكانه الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي هذا العام، عندما يلتقي مع مان سيتي في المباراة النهائية يوم 25 مايو الجاري.

في الوقت نفسه، أكدت الصحيفة، إنه في حالة تعيين مدرب جديد لقيادة مان يونايتد، يملك توماس فرانك أولوية كبيرة في أولد ترافورد بسبب عمله مع برينتفورد على مدى السنوات الست الماضية، والذي نال إعجاب مالكين الشياطين الحمر.

ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي



يبحث جماهير كرة القدم عن ترتيب مانشستر سيتي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في ظل الأجواء المثيرة التي تشهدها الملاعب الأوروبية هذا الموسم، ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم وهو في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بعدما خاض 36 مباراة، فاز في 16 لقاء، وتعادل في 6 وخسر في 14 مواجهة.

وعلى الجانب الأخر يدخل نيو كاسل مباراة الليلة برصيد 57 نقطة، محتل المركز السادس، حيث خاض 36 مباراة، حقق الفوز في 17 مواجهة، وتعادل في 6، وخسر في 13 لقاء من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم



سوف يتم نقل أحداث مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء، من خلال شاشة قناة بي إن سبورت الأولى، وكذلك عبر beIN 4K، بصحبة نجم التعليق الرياضي عصام الشوالي، على أن يتم ضبط تردد القناة من خلال المعلومات التالية:



القمر: نايل سات.

التردد: 12604.

أما معدل الترميز: 27500.

كما أن معدل الاستقطاب: رأسي V.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة: 5/6.



توقيت مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم



تقام مباراة مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد اليوم الأربعاء في الخامس عشر من شهر مايو/ أيار 2024، على أرضية ملعب استاد أولد ترافورد، في الأوقات التالية:

عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دمشق والدوحة وعدن وعمان وفلسطين وبيروت والقاهرة ومكة الكرمة.

كما مع الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت اسطنبول وأبوظبي ومسقط.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع اليوم أمام نيوكاسل يونايتد



من المتوقع أن يدخل مانشستر يونايتد موقعة اليوم بقيادة إيريك تين هاج ضد نيوكاسل يونايتد بالتشكيلة التالية:

أونانا في حراسة المرمى.

بينما يأتي كلًا من ديوجو دالوت، كاسيميرو، جوني إيفانز، آرون وان بيسكا في الدفاع.

أما في خط الوسط يأتي كوبي ماينو، سكوت مكتوميناي، سفيان أمرابط.

وفي خط الهجوم يأتي كلًا من عماد ديالو، راسموس هويلوند، أليخاندرو جارناتشو.