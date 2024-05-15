نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يرحب بعودة لاعبه محمود الحلواني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقترب نادي الزمالك من الحصول علي خدمات لاعبه السابق محمود الحلواني مدافع فريق لافينا الحالي الذي نال إشادة واعجاب لجنة الاسكاونتج في نادي الزمالك

ورشحت لجنة الكشافين في النادي اللاعب وذلك بعد الأداء الالفت إلي الأنظار وقاب قوصين من الصعود إلى الدوري المصري الممتاز الموسم الحالي والموسم الماضي أيضًا.

الزمالك يرحب بعودة لاعبه محمود الحلواني

ويعتبر الحلواني من أبناء ميت عقبه حيث أنه لعب إلي فريق الناشئين بالنادي حتي الفريق الأول

وساهم اللاعب الموسم الحالي بخمسة أهداف وصناعة أربعة أهداف صاحب السادسة وعشرون من العمر.

