الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Brighton x Chelsea مباراة برايتون وتشيلسي بالدوري الانجليزي دون تقطيع

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أحمد جودة - القاهرة - الآن ⚽ ⛹️ بث مباشر الآن لقاء Brighton x Chelsea مباراة برايتون وتشيلسي بالبريميرليج دون تقطيع يخوض فريق برايتون في تمام الساعة العاشرة إلا ربع من مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة مواجهة مثيرة ضد نظيره تشيلسي في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي.

يتسلح برايتون في مباراة اليوم والتي تقام على أرض استاد " فالمر" بالأرض والجماهير في مواجهة تشيلسي والذي يحل ضيفًا ثقيلًا عليه.

وخسر برايتون برباعية نظيفة أمام مانشستر سيتي في المباراة المؤجلة التي جمعت بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

ويحتل برايتون حاليًا المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بعد خوض 36 مباراة حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مثلها وتعرض لهزيمتين.

من جانبه، يدخل تشيلسي مباراة اليوم ضد برايتون بحثًا عن فوز جديد في الدوري الإنجليزي مع دخوله مراحل الحسم.

حقق تشيلسي، في آخر ظهور له، فوزًا صعبًا على حساب نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

يطمح تشيلسي في مواصلة أدائه القوي في الدوري الإنجليزي بعد ما تمكن من تحقيق الفوز في آخر مواجهتين في البطولة التي تقترب نسختها الحالية من الختام.

يحتل تشيلسي قبل موقعة اليوم المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة بعد خوض 36 مباراة.

موعد مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم



تنطلق مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ملعب مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم



تلعب مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم، على ملعب فالمر.

القناة الناقلة لـ مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم



تنقل أحداث مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم، عبر قناة beIN Sports HD 2.



معلق مباراة برايتون وتشيلسي في الدوري الإنجليزي اليوم



أسندت مهمة التعليق على المباراة إلى المعلق حفيظ دراجي.

يدخل فريق تشيلسي مباراة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة من أجل خطف بطاقة التأهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.



ويتواجد البلوز في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن نيوكاسل يونايتد الذي يحتل المركز السادس بنفس رصيد النقاط.

بينما يدخل فريق برايتون المباراة وهو في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، حصدها من 12 فوز و12 تعادل، كما تعرض للهزيمة في 12 مباراة أيضًا.