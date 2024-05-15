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أحمد جودة - القاهرة - قررنادي الانتاج الحربي برئاسة اللواء أشرف عامر مواصلة العمل علي تطوير منظومة قطاع الناشئين لكرة القدم لتوفير اعلي معدلات الاستفادة الفنية لجميع فرق القطاع مما أسفر عنه التتويج مؤخرا ببطولة الجمهورية ب مواليد 2003.

شهدت مسيرة الفريق بقيادة فنية واعيه ممثلة في العميد عادل عبدالفتاح مديرالنشاط الرياضي والكابتن أمير صلاح زكي رئيس قطاع الناشئين بالنادي وعلي فريد المدير الفني للفريق الذي يسير بخطي ثابتة نحو البطولة بشكل دائم ومستمر بفضل مجموعة اللاعبين المميزين الذين يلقون دعم كبير من رئيس النادي اللواء اشرف عامر والعميد حسام الشربيني المدير التنفيذي لنادي الانتاج .

الانتاج الحربي يواصل دعم وتطوير منظومة الناشئين

تعمل ادارة النادي علي مواكبة سقف طموحها لدعم المواهب من الاجيال الجديدة داخل قطاع الناشئين لاختيار المتميزين حتي يكونوا ذخيرة لمستقبل الانتاج الحربي والدفع بهم في صفوف الفريق الأول للنادي ومن أبرز العناصر المؤثرة بفريق العجلات الحربية مواليد 2003 اللاعب الصاعد ماهر هادي أحد العناصر الاساسية التي ساهمت بقدركبير في تحقيق الانجاز وينتظره مستقبل واعد ضمن صفوف فريق الانتاج ويحظي ماهرهادي بدعم ورعاية الجهاز الفني لفريقه والكابتن اميرصلاح زكي رئيس قطاع الناشئين بالنادي

