نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل لموسم 2023/2024، مشمولةً اللاعبين، المدربين، والأندية.
وقد تصدر ريال مدريد القائمة بـ93 نقطة، متقدمًا بـ17 نقطة على برشلونة بعد 35 جولة. سيُقام حفل التكريم في 28 مايو.
المرشحون لأفضل نادي:
- ريال مدريد
- برشلونة
- جيرونا
- أتلتيكو مدريد
- أوساسونا
المرشحون لأفضل لاعب:
- جود بيلينجهام (ريال مدريد)
- تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)
- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)
- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)
- أرتيم دوفبيك (جيرونا)
- كيريان رودريجيز (لاس بالماس)
- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)
- إيسكو (ريال بيتيس)
- أليكس جارسيا (جيرونا)
- ألكسندر سورلوث (فياريال).
المرشحون لأفضل لاعب صاعد:
- لامين يامال (برشلونة)
- خافي جويرا (فالنسيا)
- رودريجو (ريال مدريد)
- يان كوتو (جيرونا)
- سافينيو (جيرونا)
- جوني (ريال بيتيس)
- ب أو كوبارسي (برشلونة)
- ميخيل جوتيريز (جيرونا)
- نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)
- تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)
المرشحون لأفضل مدرب:
- كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)
- ميشيل (جيرونا)
- دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد)
- إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)
- مارسيلينو (فياريال)