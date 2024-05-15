نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الإعلان عن المرشحين لجوائز الأفضل في الدوري الإسباني 2023-2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الإسباني عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل لموسم 2023/2024، مشمولةً اللاعبين، المدربين، والأندية.

وقد تصدر ريال مدريد القائمة بـ93 نقطة، متقدمًا بـ17 نقطة على برشلونة بعد 35 جولة. سيُقام حفل التكريم في 28 مايو.

المرشحون لأفضل نادي:



- ريال مدريد

- برشلونة

- جيرونا

- أتلتيكو مدريد

- أوساسونا

المرشحون لأفضل لاعب:



- جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)

- أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)

- روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

- أرتيم دوفبيك (جيرونا)

- كيريان رودريجيز (لاس بالماس)

- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

- إيسكو (ريال بيتيس)

- أليكس جارسيا (جيرونا)

- ألكسندر سورلوث (فياريال).

المرشحون لأفضل لاعب صاعد:



- لامين يامال (برشلونة)

- خافي جويرا (فالنسيا)

- رودريجو (ريال مدريد)

- يان كوتو (جيرونا)

- سافينيو (جيرونا)

- جوني (ريال بيتيس)

- ب أو كوبارسي (برشلونة)

- ميخيل جوتيريز (جيرونا)

- نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

- تاكيفوسا كوبو (ريال سوسيداد)

المرشحون لأفضل مدرب:



- كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد)

- ميشيل (جيرونا)

- دييجو سيميوني (أتلتيكو مدريد)

- إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو)

- مارسيلينو (فياريال)