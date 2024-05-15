نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أليسون بيكر يحسم موقفه من الرحيل عن ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية بريطانية عن موقف حارس مرمى ليفربول، أليسون بيكر، من الرحيل عن قلعة "أنفيلد" بنهاية الموسم الحالي.

هل يرحل أليسون بيكر عن ليفربول؟

يُذكر أن عقده ينتهي في 30 يونيو 2027، ورغم ذلك، تشير تقارير صحيفة "تيليجراف" إلى وجود اهتمام من الأندية السعودية بالتعاقد معه.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر قريبة من أليسون، التي نقلها موقع "This Is Anfield"، يُفيد بأن اللاعب غير مستعد للرحيل عن ليفربول، مؤكدًا سعادته وارتياحه في صفوف الفريق.

هذا التطور يعني أن الأندية السعودية قد تجد صعوبة في إقناع أليسون بالانتقال خاصةً وأنه يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية للفريق الإنجليزي.

بقاء أليسون في ليفربول قد لا يؤثر كثيرًا على موقعه كحارس أساسي، خاصةً مع وجود المدرب الجديد آرني سلوت. من المتوقع أن يغادر كاويمين كيليهر إلى فريق يمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، بينما من المحتمل رحيل الحارس الثالث أدريان بشكل مجاني في فترة الانتقالات الصيفية.