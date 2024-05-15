نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الموعد والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي، بقيادة المدرب مارسيل كولر، لخوض مواجهة قوية أمام الترجي التونسي في ملعب "الأولمبي حمادي العقربي"، وذلك في لقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته مساء السبت 18 مايو 2024.

يطمح الأهلي لمواصلة مسيرته الناجحة، بعد تأهله عبر الفوز بمجموع 3-0 على مازيمبي الكونغولي، في حين يدخل الترجي اللقاء بثقة عالية إثر فوزه بنتيجة 2-0 على صن داونز الجنوب إفريقي.

موعد وتوقيت مباراة الأهلي ضد الترجي في ذهاب نهائي دوري الأبطال



- الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

- الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

- السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

كيفية مشاهدة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ؟



سيُبث اللقاء المرتقب على قناة bein Sports 6HD، الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.