نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف تشافي من استمرار جواو فيليكس في برشلونة الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية إسبانية كشفت عن موقف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، من استمرار جواو فيليكس في الموسم المقبل، اللاعب البرتغالي يُعار حاليًا لبرشلونة من أتلتيكو مدريد، ويُنظر إلى إمكانية تمديد فترة إعارته.

موقف تشافي من استمرار جواو فيليكس

وضعية فيليكس تمثل إحدى المعضلات التي تواجهها إدارة برشلونة، حيث تميّز في بعض الأوقات بأداء جيد مع الفريق، مُسجلًا 10 أهداف وصانعًا 6 آخرين، لكن مستواه تراجع لاحقًا.

بالرغم من أن أرقامه ليست سيئة، إلا أنه بدأ يفقد مكانه في التشكيلة الأساسية تحت قيادة تشافي، مما يُعتبر إشارة إلى أن مستقبله في الفريق غير واضح.

تشافي بدوره لم يصرح برأي قاطع بشأن مستقبل فيليكس، حيث أصبح ذلك الأمر أقل أهمية بالنسبة له مقارنة بما كان عليه في السابق. ومن المحتمل أن يصبح تمديد فترة إعارته أمرًا معقدًا في ظل تغير الأولويات لدى المدرب.

وبينما يظل تشافي ملتزمًا بعقده مع برشلونة حتى صيف عام 2025، فإنه من المتوقع أن يكون له دور كبير في تحديد مستقبل فيليكس مع الفريق. فيما يسعى اللاعب بدوره إلى استعادة ثقة المدرب وإثبات قيمته، على الرغم من تراجع دوره في الفترة الأخيرة من الموسم.