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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ألمانية، إلى أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز، حدد أولى صفقات الفريق الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية في 2025.

وحسم ريال مدريد صفقة كيليان مبابي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشكل مجاني، بعد انتهي عقد اللاعب مع الفريق الباريسي.

تحديد خليفة أنشيلوتي وأولى صفقات ريال مدريد في ميركاتو صيف 2025

وقال كريستيان فالك صحفي "بيلد" الألمانية، أن هناك فكرة أن يرحل كل من تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني وفلوريان فيرتز نجم الفريق معًا في ميركاتو صيف 2025 إلى ريال مدريد.

وأضاف:" ريال مدريد حدد ألونسو ليكون خليفة أنشيلوتي لقيادة الفريق الملكي، كما أنه يريد التعاقد مع فيرتز نجم ليفركوزن كذلك في صيف 2025".

