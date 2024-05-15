نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصب جديد.. دافيد ألابا ينضم إلى منتخب النمسا في يورو 2024 رغم الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وفقًا لتقارير صحفية إسبانية، من المتوقع أن يستدعي رالف رانجنيك، المدير الفني لمنتخب النمسا، اللاعب دافيد ألابا للانضمام إلى الجهاز الفني بمنصب جديد.

دافيد ألابا ينضم إلى منتخب النمسا في يورو 2024

يأتي هذا في ظل تعرض ألابا، لاعب ريال مدريد، لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، مما يعني غيابه عن الملكي حتى نهاية الموسم، وربما يعجل بغيابه عن بطولة يورو 2024.

تؤكد إذاعة "ريليفو" الإسبانية هذه الأخبار، مشيرة إلى رغبة رانجنيك في ضم ألابا إلى الجهاز الفني لضمان استفادة المنتخب النمساوي من تجربته وخبرته، خاصةً في ظل تواجده كشخصية قيادية ومؤثرة داخل الملعب وخارجه.

ويبدو أن ألابا قد وافق على هذا الدور الجديد الذي عرضه عليه رالف رانجنيك، نظرًا لشخصيته القيادية وعلاقته القوية بزملائه في المنتخب النمساوي.

يعتبر ألابا شخصية مهمة في غرفة خلع الملابس، وهو ما قد يسعى رانجنيك للاستفادة منه لتحقيق النجاح مع منتخب النمسا في بطولة يورو 2024.

منتخب النمسا يتنافس في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، حيث يواجه منافسة شرسة من هولندا وفرنسا وبولندا. وتُعتبر مباراتهم الأولى أمام فرنسا يوم 17 يونيو من أبرز المواجهات المتوقعة في البطولة.