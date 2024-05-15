الرياضة

أليجري يسعى لتتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا في معركة العمالقة ضد أتالانتا

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، لتحقيق إنجاز جديد مع السيدة العجوز في مواجهة أتالانتا الليلة، ضمن نهائي كأس إيطاليا.

توقيت مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا 


- تقام المباراة بين يوفنتوس وأتالانتا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.

إنجازات أليجري


- أليجري قاد يوفنتوس في 29 مواجهة ضد أتالانتا، فاز في 15 منها، خسر 6، وتعادل في 8.


- في آخر 10 مباريات ضد أتالانتا، حقق يوفنتوس الفوز في مباراتين، تعادل في 6، وخسر مباراتين.

التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد أتالانتا


- حراسة المرمى: تشيزني
- خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي، دانيلو
- خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا
- خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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