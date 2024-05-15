أليجري يسعى لتتويج يوفنتوس بكأس إيطاليا في معركة العمالقة ضد أتالانتا

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أحمد جودة - القاهرة - يتطلع ماسيميليانو أليجري، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس، لتحقيق إنجاز جديد مع السيدة العجوز في مواجهة أتالانتا الليلة، ضمن نهائي كأس إيطاليا.
توقيت مباراة يوفنتوس ضد أتالانتا
- تقام المباراة بين يوفنتوس وأتالانتا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت أبو ظبي.
إنجازات أليجري
- أليجري قاد يوفنتوس في 29 مواجهة ضد أتالانتا، فاز في 15 منها، خسر 6، وتعادل في 8.
- في آخر 10 مباريات ضد أتالانتا، حقق يوفنتوس الفوز في مباراتين، تعادل في 6، وخسر مباراتين.
التشكيل المتوقع ليوفنتوس ضد أتالانتا
- حراسة المرمى: تشيزني
- خط الدفاع: ساندرو، بريمر، بونوتشي، دانيلو
- خط الوسط: روفيلا، لوكاتيلي، دينيس زكريا
- خط الهجوم: كوادرادو، مويس كين