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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم المقبل.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

برشلونة يضع خطة جديدة للتعاقد مع نجم ليفربول

وقال الصحفي الإسباني فيرناندو بولو، أن الكولومبي لويس دياز، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، هي الصفقة الأكثر رغبة داخل برشلونة.

وأضاف بولو:" لابورتا رئيس برشلونة يُعد خطة من أجل التعاقد مع دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأكمل:" برشلونة سيتعاقد مع نجم ليفربول إذا سمح الوضع المالي بذلك، أو تم توفير السيولة المالية من خلال بيع أحد اللاعبين الكبار في الميركاتو الصيفي".

