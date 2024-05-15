نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. المدرب المساعد ليورجن كلوب يتولى مهمة تدريب ريد بول سالزبورج النمساوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نادي ليفربول رسميا تولي بيبيين ليندرز المدرب المساعد ليورجن كلوب المدير الفني للفريق، مهام تدريب فريق ريد بول سالزبورج النمساوي خلال الموسم المقبل.

ويتولى بيبيين ليندرز مهام تدري بالفريق الجديد بعدما يرحل عن جدران ليفربول بنهاية الموسم الجاري، برفقة الألماني يورجن كلوب، حيث أنه يعد للجهاز الفني لليفربول بقيادة يورجن كلوب الموسم الاخير.

وقد انضم ليندرز لجهاز ليفربول في عام 2014 عندما تولى تدريب فريق تحت 16 عاما في أكاديمية النادي، ثم أصبح في عام 2015 مدرب تطوير الفريق الأول مع برندان رودجرز مدرب الفريق في ذلك الوقت، وعقب ذلك رحل عن ليفربول وتولى تدريب فريق نيميخن الهولندي، ثم عاد مرة أخرى في عام 2018 في منصب المدرب المساعد.