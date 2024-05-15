نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخليج يستضيف الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.. الموعد والمعلق والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة مواجهة نارية تجمع بين فريق الخليج وضيفه الثقيل، نادي الاتحاد، في إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من دوري روشن السعودي.

ستُقام المباراة بين الخليج والاتحاد يوم غد الخميس الموافق 16 مايو 2024، على أرض استاد الأمير محمد بن فهد.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة الخليج والاتحاد

ستُنقل أحداث مباراة الخليج والاتحاد عبر شبكة قنوات SSC الرياضية. يمكنكم متابعة المباراة على قناة SSC Sport 1 HD بتعليق عبد الله الحربي، وعلى قناة SSC Sport 5 HD بتعليق حاتم بطيشة.

توقيت مباراة الاتحاد والخليج

تبدأ صافرة بداية مباراة الخليج والاتحاد غدًا الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.