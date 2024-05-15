نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تصدق.. مبابي يبتعد عن ريال مدريد من أجل هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجرت تقارير صحفية عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير كيليان مبابي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وارتبط مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان بعدما خرج في تصريحات أكد من خلالها أن هذا الموسم هو الموسم الأخير له في نادي العاصمة الفرنسية.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية، تفيد بأن مبابي سيكون لاعب ريال مدريد في الموسم الجديد وذلك لأنه من أبرز اللاعبين الذين تسعى إدارة الملكي إلى ضمهم منذ فترة طويلة.

أرسنال يقترب من ضم مبابي

وفي هذا السياق فقد ذكر صحفي موثوق أن مبابي لن يرحل إلى صفوف نادي ريال مدريد بل سينتقل إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي في الصيف.

وستشهد الفترة القليلة القادمة حسم نهائي لمصير كيليان مبابي إما بالرحيل إلى ريال مدريد كما هو متوقع أو بتغيير الوجهة واللعب داخل الجانرز.