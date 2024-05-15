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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف الصفقات التي يسعي نادي برشلونة الإسباني للحصول عليها، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.

وقال لويس ميغيل سانز صحفي "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة يحتاج إلى أمرين من أجل التعاقد مع نيكو ويليامز نجم أتلتيك بيلباو، العودة إلى قاعدة 1/1 والحصول على موافقة اللاعب".

آخر تطورات تعاقد برشلونة مع نيكو ويليامز في الميركاتو الصيفي

وأضاف:"لا يوجد أي مفاوضات مع بلباو وهناك تفاؤل في النادي بإجراء العملية".

وأكمل:" إذا كان الوضع يسمح فسيُحاول النادي الكتالوني إنهاء عمليه التعاقد مع ويليامزو قبل منافسات يورو 2024".

