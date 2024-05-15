نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهضة بركان يسابق الزمن لتجهيز لاعبه للمشاركة ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي نهضة بركان لمسابقة الزمن لتجهيز لاعبه عادل تاحيف، للمشاركة في المباراة الهامة والمنتظرة في مواجهة الإياب ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية.



ويستعد فريق نهضة بركان لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز الفريق المغربي 2-1.

وكشف موقع "le360 سبورت" المغربي، أن النادي البركاني يسعى لتأهيل لاعبه تاحيف واستعداده ببرنامج تأهيلي خاص لاستعادة عافيته قبل لقاء الإياب.

وعلى حسب ما أشار إليه التقرير أن اللاعب من المنتظر أن يتواجد في قائمة معين الشعباني التي سيعلن عنها في لقاء الإياب بالنهائي.

حيث أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة، من الممكن أن يتعافى منها سريعا، بعدما خرج مصابا في لقاء الذهاب خلال الشوط الثاني.