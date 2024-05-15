تقارير مغربية تكشف موعد سفر نهضة بركان للقاهرة لمواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير مغربية عن موعد سفر نادي نهضة بركان المغربي، إلى القاهرة لمواجهة الزمالك إيابا في نهائي الكونفدرالية.



ويستعد فريق نهضة بركان لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إياب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة بعد نهاية لقاء الذهاب بفوز الفريق المغربي 2-1.



وكشف موقع "البطولة" المغربي ان بعثة نهضة بركان ستطير إلى القاهرة غدا الخميس على متن طائرة خاصة، وستنتقل من مطارة وجدة إلى القاهرة.



يسعى نادي نهضة بركان لمسابقة الزمن لتجهيز لاعبه عادل تاحيف، للمشاركة في المباراة الهامة والمنتظرة في مواجهة الإياب ضد الزمالك في نهائي الكونفدرالية.



وكشف موقع "le360 سبورت" المغربي، أن النادي البركاني يسعى لتأهيل لاعبه تاحيف واستعداده ببرنامج تأهيلي خاص لاستعادة عافيته قبل لقاء الإياب.

وعلى حسب ما أشار إليه التقرير أن اللاعب من المنتظر أن يتواجد في قائمة معين الشعباني التي سيعلن عنها في لقاء الإياب بالنهائي.

حيث أن اللاعب يعاني من إصابة خفيفة، من الممكن أن يتعافى منها سريعا، بعدما خرج مصابا في لقاء الذهاب خلال الشوط الثاني.