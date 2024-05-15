نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهور الشناوي وديانج واستبعاد 7 لاعبين.. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة مضيفه الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي عودة الثنائي محمد الشناوي وأليو ديانج لأول مرة بعد تعافيهما من الإصابة.

ظهور الشناوي وديانج.. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

المستبعدين:-

خالد عبدالفتاح وطاهر محمد وكريستو وحمزة علاء فنيًا، وعمر كمال والزنفلي لعدم القيد، عبدالقادر وكوكا والسولية للإصابة

