نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في الأولمبياد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلنت اليوم الأربعاء مواعيد مباريات منتخب مصر لكرة اليد في منافسات دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد" باريس 2024.



وسيخوض منتخب مصر منافسات أولمبياد باريس وستنطلق في الخامس والعشرين من يوليو المقبل وتستمر حتى الحادي عشر من أغسطس.



وتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية، وضمت كلا من منتخبات الأرجنتين والمجر والنرويج والدنمارك وفرنسا.



وجاءت مواعيد مباريات مصر لكرة اليد في الأولمبياد

_الجولة الأولى: مصر × المجر - 27 يوليو - 12 ظهرًا.



_الجولة الثانية: مصر × الدنمارك - 29 يوليو - 3 عصرًا.

_الجولة الثالثة: مصر × فرنسا - 31 يوليو - 8 مساءً.

_الجولة الرابعة: مصر × النرويج - 2 أغسطس - 10 مساءً.

_الجولة الخامسة: مصر × الأرجنتين - 4 أغسطس - 12 ظهرًا.

