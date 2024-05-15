بعد 282 يوما.. "الاتحاد" و"الإمارات" يحسمان لقب "البريميير ليج"

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أحمد جودة - القاهرة - يسدل الستار يوم الأحد المقبل على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإقامة مباريات الجولة 38 والأخيرة، والتي تتضمن 8 مباريات تقام جميعها في توقيت واحد.

وبعد 282 يومًا من المنافسات التي انطلقت جولتها الأولى في 11 أغسطس الماضي، سيحسم يوم 19 مايو الحالي على ملعبي الاتحاد والإمارات، الفريق البطل الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023 -2024.

وستحدد مباريات الجولة الأخيرة، بطل الدوري، والذي انحصرت المنافسة فيه بين فريقي مانشستر سيتي، متصدر الترتيب برصيد 88 نقطة، بعد فوزه الثلاثاء على توتنهام في المباراة المؤجلة من الجولة 34، والمتفوق على آرسنال في المركز الثاني برصيد 86 نقطة.

بعد 282 يومًا.. "الاتحاد" و"الإمارات" يحسمان لقب "البريميير ليج"

ويستضيف مانشستر سيتي فريق وست هام يونايتد، على ملعب الاتحاد في حين يستضيف آرسنال فريق إيفرتون على ملعب الإمارات.

ويمنح فوز السيتي على وست هام اللقب الرابع على التوالي لمانشستر سيتي، بغض النظر عن نتيجة مباراة آرسنال مع إيفرتون، أما في حالة تعادل مانشستر سيتي مع وست هام، وفوز آرسنال، فسيتساوى الفريقان في عدد النقاط، ويتم اللجوء إلى فارق الأهداف الذي يتفوق فيه آرسنال حاليًا بفارق هدف واحد، ثم إلى الأكثر تسجيلًا للأهداف، وأخيرًا المواجهات المباشرة، أما في حالة خسارة مانشستر سيتي وفوز آرسنال فيذهب اللقب إليه مباشرة.