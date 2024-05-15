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أحمد جودة - القاهرة -

يستعين مدرب إنجلترا، غاريث ساوثجيت، بالتكنولوجيا المتطورة في تحليل بيانات فريقه، وذلك استعدادًا لبطولة أوروبا "يورو 2024".

وأبرم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، شراكة مع "غوغل كلاود"، للمساعدة في منح ساوثغيت معلومات عن تشكيله مع سعيه لوضع اللمسات الأخيرة على خططه.



وللحرص على ألا يفقد فرصة اكتشاف لاعبين أمثال هاري كين، فيل فودين، وجود بلينغهام في المستقبل، فإن الاتحاد الإنجليزي للعبة يعمل مع "غوغل كلاود" لتطوير مشروع اكتشاف المواهب باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.



ويمثل نظام ملف تعريف اللاعبين أداة قوية تحت تصرف ساوثغيت، الذي قاد إنجلترا إلى قبل نهائي كأس العالم 2018، والذي يواصل السفر في أنحاء البلاد لمشاهدة اللاعبين عن كثب.

مدرب إنجلترا يستعين بالذكاء الاصطناعي في "يورو 2024"



وقال ساوثغيت: "نستخدم التكنولوجيا والبيانات أكثر عند اختيار اللاعبين، وتساعدنا في اتخاذ قراراتنا، من الواضح أننا نشاهد كل لاعب في كل مباراة يخوضها مع ناديه، ثم نحصل على البيانات حول ذلك الأداء والذي يساعدنا على تقييم هؤلاء اللاعبين أمام منافسين معينيين وما هي الاتجاهات التي قد يأخذها فريقنا".



وتابع: "تحليل البيانات ساعده في التعرف على جوانب يمكن تطويرها في الفريق".

وأضاف: "لنفترض أننا لا نسجل الكثير من الأهداف من ضربات ثابتة مثلما كان يفترض، نحن نتساءل في الواقع 'لماذا هذا؟' ونراجع المباريات بشكل منفرد، لكن إذا جمعت بيانات أكثر من 10 أو 15 مباراة فإنك تبدأ في رؤية نمط، هل لُعبت الضربة الثابتة بصورة صحيحة؟ هل كانت تحركات اللاعبين صحيحة؟ هل كان تسديد الكرة بالرأس صحيحًا؟".

وسيكون فريق المدرب ساوثغيت، واحدًا من بين المرشحين لنيل اللقب إذ يسعى لتجاوز ما حدث في بطولة 2020، عندما خسر النهائي أمام إيطاليا.

