برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية

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أحمد جودة - القاهرة - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

برنامج تأهيلي خاص للاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة سواء باستخدام الأدوات المخصصة بجانب تدريبات الكرة، تحت إشراف جواو ميجيل مخطط الأحمال بالفريق.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على متابعة الفقرة التأهيلية والاطمئنان من معاونيه على الحالة البدنية الخاصة باللاعبين.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.