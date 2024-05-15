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أحمد جودة - القاهرة - تواجد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر في استاد الدفاع الجوى لمتابعة مباراة بيراميدز وسيراميكا ضمن مباريات الجولة ٢٣ للدوري الممتاز.

يستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة ر الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

حسام وإبراهيم حسن في مباراة بيراميدز وسيراميكا



وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات اون تائم سبورت الناقل الحصري آلوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

