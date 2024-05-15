نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى شلبي يشارك في جزء من المران الجماعي للزمالك.. وطبيب الأبيض يكشف آخر تطورات إصابته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي مشاركة مصطفى شلبي جناح الأبيض، في جزء من المران استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم الأحد المقبل.

مصطفى شلبي يشارك في جزء من المران الجماعي للزمالك

وشارك شلبي في الفقرة التأهيلية بجانب التدريبات الخفيفة بالكرة مع باقي زملائه بالفريق.

من جانبه أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، أن مصطفى شلبي يسير بخطى جيدة في البرنامج التأهيلي الموضوع له لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق، في ظل الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الضامة.

وأضاف أسامة أن اللاعب بدأ المشاركة في التدريبات بشكل تدريجي مع زملائه، بجانب أداء تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم لتجهيزه بالشكل المناسب.

وأشار محمد أسامة إلى أن الفريق الطبي يقوم بمجهود مكثف من أجل تجهيز اللاعب بالشكل المناسب.