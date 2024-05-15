نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورتموند يغرم الريال 4.5 ملايين يورو بسبب بيلينجهام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

سيتوجب على ريال مدريد دفع مبلغ 4.5 ملايين يورو إضافية لنادي بروسيا دورتموند كجزء من المتغيرات المتفق عليها بين الطرفين ضمن صفقة شراء اللاعب الإنجليزي جود بيلينغهام، وذلك حسبما ذكرت اليوم الأربعاء صحيفة بيلد الألمانية.



وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الألماني تفاوضوا "عمدًا" بشأن مدفوعات إضافية "كانت أكثر واقعية وسيتم تحويلها في أقرب وقت ممكن".

دورتموند يغرم الريال 4.5 ملايين يورو بسبب بيلينجهام



وتشير المعلومات إلى أن دورتموند توقع أن "ريال مدريد سيكون أقوى خلال المواسم المقبلة وسيتمكن من تحقيق ألقاب محلية ودولية".

وأكدت صحيفة بيلد أن النادي الألماني، الذي ربح من الصفقة 103 ملايين يورو أساسي و31 مليون أخرى كمتغيرات، حصل بالفعل على مبلغ 5 ملايين يورو نتيجة فوز الفريق "الملكي" ببطولة الدوري التي حقق لقبها أخيرًا.



وأضافت الصحيفة أن مبلغ المتغيرات الذي سيحصل عليه دورتموند في حال فوز الريال بنهائي دوري الأبطال سيكون مماثلًا للذي سيخسره في حال خسارة اللقب، إذا يحصل البطل على 20 مليون يورو والوصيف على 15.5 مليونًا.