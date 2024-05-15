نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يستهدف تدعيم دفاعه في انتقالات الصيف المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل إدارة نادي الزمالك البحث في ملف صفقات الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل تدعيم الفريق وسد العجز والنواقص.

ويعانى الزمالك من عجز في مركز الطاير الأيسر والذي يمتلك فيه لاعب وحيد وهو أحمد فتوح وغياب محمد عبد الشافي بعد الاصابة في الموسم الحالي.

مدافع إنبي ضمن المرشحين

ودخل محمد حمدي مدافع أيسر نادي إنبي دائرة الترشيحات من أجل التعاقد معه بمبلغ قدره 25 مليون لشرائه بشكل نهائي أو استعارته لثلاث مواسم.

لاعب الإسماعيلي السابق

ولم يكن مدافع انبي وحده ضمن القائمة إذ دخل إياد العسقلاني والمحترف في الدوري الروسي، ضمن الحسابات بمبلغ وقدره مليون دولار، حال فشل صفقة محمد حمدي.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في الكونفدرالية

ويستعد الزمالك لنهائي الكونفدرالية والذي يقام على استاد القاهرة الدولي وذلك مساء الأحد المقبل الموافق التاسع عشر من مايو.