نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات إصابة كيفين دي بروين قبل مواجهة وست هام الحاسمة للقب البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف لاعب فريق مانشستر سيتي البلجيكي، كيفين دي بروين، عن التطورات الأخيرة لإصابته قبل المواجهة القادمة مع فريق وست هام يونايتد، خرج دي بروين من مباراة الفريق أمام توتنهام هوتسبير مصابًا في الدقيقة 69، حيث تم استبداله بجيريمي دوكو.

تطورات إصابة كيفين دي بروين قبل مواجهة وست هام

ونجح مانشستر سيتي في تحقيق الفوز على توتنهام هوتسبير بنتيجة 2/0، في إطار منافسات الجولة 34 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، قال دي بروين: "أشعر ببعض الألم، لكنه في العرقوب فقط وكأنه طعنة سكين عندما تعرضت للضربة. لكنه مجرد تأثير وأنا بخير".

وأضاف دي بروين: "كان توتنهام جيدين حقًا، لعبوا بشكل أفضل مما كانوا عليه في الأسابيع السابقة".

وتابع: "سعداء لكننا نعلم أن المهمة لم تنته بعد، لقد كان هناك ضغط كبير".

وعن الحارس ستيفان اورتيجا، قال: "كان مثيرًا للإعجاب، أينما لعب كان جيدًا حقًا. عندما لعب معنا كان ممتازًا".

وأخيرًا، علق دي بروين على إصابة إيدرسون قائلًا: "كان ستيفان جيدًا حقًا عندما كان لدينا حاجة له".