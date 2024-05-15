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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، إن إدارة بايرن ميونخ يحاولون إقناع توماس توخيل المدير الفني للفريق، بالتراجع عن قرار رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد تعثر محاولات التعاقد مع مدرب آخر لخلافته.

بايرن ميونخ يحاول إقناع توخيل بالبقاء في الموسم المقبل

وذكرت صحيفة" بيلد" ومجلة "كيكر" وشبكة "سكاي تي في" اليوم الأربعاء أن ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة بايرن ميونخ وكريستوف فرويند المدير الرياضي للنادي يتفاوضان مع توخيل.

ونشرت " بيلد" أيضا صورة لوكيل أعمال توخيل " لأولاف مينكينج "في مقر النادي البافاري.

وكان توخيل الفائز مع تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا في 2021 حل مكان يوليان ناجلسمان في بايرن ميونخ منذ مارس 2023 بعقد يمتد حتى 2025.