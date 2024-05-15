نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على المطالب الأربعة من الأهلي اتجاه اتحاد الكرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بحث عدة مطالب عاجلة اتجاه اتحاد الكرة المصري لكرة القدم والتي جاءت أبرزها الأخطاء التحكيمية، إضافة لبعض المطالب الهامة.

وجاءت مطالب الأهلي بالبحث عن صاحب واقعة إخفاء خطاب الكاف والذي يخص استضافة نهائي إفريقيا 2022.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي أبرز مطالب الأهلي الموجهة لاتحاد الكرة.

الاستعانة بحكام أجانب

أبدى الأهلي معاناته من الأخطاء التحكيمية في المباريات الأخيرة خاصة في مباراة البلدية، وطالب الأهلي إعادة النظر في معايير اختيار الحكام من أجل تحقيق العدالة.



وطالب الأهلي الاستعانة بحكام أجانب لبعض المباريات سيقوم بالإبلاغ عنها لاحقا مع تحمل الكلفة المالية المطلوبة.

لائحة كأس مصر

وطالب النادي الأهلي اتحاد الكرة موافاة النادي بلائحة كأس مصر التى تنظم المسابقة، وما تتضمنه من شروط وجوائز وجوانب تسويقية خاصة حال إقامة أي من مباريات البطولة خارج البلاد، وبمقتضى اللائحة لا يحق لاتحاد الكرة إخطار الأهلي بالمشاركة في الكأس دون تواجد الدولين.

خطاب الكاف



ومن ضمن الملفات الهامة طالب الأهلي بمعرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم القيام بمحاسبة المسئول عن إخفاء خطاب كاف عام 2022 باستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة 2021-2022 وفقًا لما جاء في تحقيق وزارة الشباب والرياضة.



محمد الشبيبي



وطلب مسئولو الأهلي من الجبلاية الإفادة بما تم تجاه اللاعب، الذي خالف لائحة النظام الأساسي للاتحاد ولائحة «فيفا» باعتراف الاتحاد المكتوب في 4-1-2024.. وأسباب عدم تطبيق اللائحة بشأنه حتى الآن، رغم إخطار الأهلي للاتحاد بلجوء اللاعب للمحاكم المدنية.