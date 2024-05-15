نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، عن التشكيل الرسمي للبلوز، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد برايتون مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

تشكيل تشيلسي الرسمي أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

في مركز حراسة المرمى: بيتروفيتش

خط الدفاع: تريفوه شالوباه – جوستو – بادياشيلي – مارك كوكريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور جالاجير – كول بالمر.

خط الهجوم: مادويكي – ميخايلو مودريك – نيكولاس جاكسون.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد برايتون

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل مباراة تشيلسي ضد برايتون عبر قناة beIN Sports 1HD.