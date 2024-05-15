بالأسماء.. استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، استبعاد 7 لاعبين من قائمة المواجهة القادمة ضد الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامته في رادس يوم السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

استبعاد 7 لاعبين من قائمة الأهلي

تأتي قرارات الاستبعاد بناءً على قرارات فنية وعدم الجاهزية، حيث شملت القائمة طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء بسبب أسباب فنية، بالإضافة إلى عبد القادر وكوكا وعمرو السولية لعدم جاهزيتهم ومحمد الضاوي كريستو للإصابة.

يُذكر أن المواجهة بين الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري الأبطال ستجري في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المتوقع أن يكون اللقاء مثيرًا ومشوقًا بحضور 27 ألف مشجع للفريق التونسي، فيما يتطلع كلا الفريقين للظفر بالنقاط الثلاث وتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة المرتقبة.