نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طبيب الأهلي يكشف سبب غياب كريستو عن قائمة مواجهة الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

غاب محمد الضاوي كريستو عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكشف أحمد جاب الله طبيب الأحمر عن تفاصيل الإصابة وسبب غيابه عن مواجهة الترجي.

وصرح أحمد جاب الله قائلا: "اشتكى محمد الضاوي كريستو من إصابة بعد انتهاء مران الفريق اليوم على ملعب التتش بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة".

غياب كريستو

واكمل: "فضّل الجهاز الفني للأهلي بقاء اللاعب في القاهرة ليخضع لفحص طبي وأشعة غدا الخميس ثم يبدأ البرنامج التأهيلي مباشرة".



وغاب ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر وعمرو السولية، من مران الفريق الختامي، وذلك قبل السفر إلى تونس، استعدادا لخوض مباراة الترجي التونسي، والتي تقام مساء السبت القادم في تمام الساعة العاشرة مساء، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وتشاور مارسيل كولر مع طبيب الاهلي، بخصوص الجاهزية وعقب ذلك أدى الثلاثي التدريبات التأهيلية على هامش المران بسبب عدم الجاهزية حتى الآن.

واختتم اليوم النادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش، قبل مغادرة القاهرة والسفر مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد توجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادي إلى تونس برفقة سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، لاستقبال بعثة الأهلي فور وصولها إلى تونس، وانهى كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.