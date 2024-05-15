نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤساء الأجهزة الفنية للسلة والطائرة فى سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع اختيار مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس فرج عامر على اختيار مصطفى سكر رئيسا لجهاز كرة السلة بالنادى، فادى هانى مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة السلة رجال، أحمد سمير مديرًا فنيًا للكرة الطائرة.

وجاء ذلك فى حضور الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس النادى، أشرف مختار عضو مجلس الإدارة، الدكتورة ماهينور سامح عضوة مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يقوم رئيس جهاز كل لعبه باختيار الأجهزة الفنية والإدارية لكل فريق فى شتى المراحل السنية خلال الأيام المقبلة.