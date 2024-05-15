نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولفرهامبتون يطلب إلغاء تقنية الـ VAR في الدوري الإنجليزي.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب مسؤولو نادي ولفرهامبتون الإنجليزي من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلغاء تقنية الـ VAR بالدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

بيان ولفرهامبتون الذي قدمه إلى الإتحاد الإنجليزي يشرح فيه أسباب تقدمهم بطلب لإلغاء تقنية الـVAR:

‏ نطالب بإلغاء التقنية بسبب التأثير على الاحتفالات بالأهداف والعاطفة العفوية التي تجعل كرة القدم مميزة.

‏ الإحباط والارتباك داخل الملاعب بسبب عمليات فحص الـVAR المطولة وضعف التواصل بين حكام المباراة.

‏أجواء أكثر عدائية مع الاحتجاجات، وصيحات الاستهجان على نشيد الدوري الإنجليزي الممتاز، والهتافات ضد تقنية VAR.

‏ تجاوز الهدف الأصلي لتقنية VAR لتصحيح الأخطاء الواضحة، والآن المبالغة في تحليل القرارات الشخصية والمساس بسلاسة اللعبة ونزاهتها.

‏ تناقص مساءلة المسؤولين على أرض الملعب، بسبب شبكة الأمان لتقنية VAR، مما يؤدي إلى تآكل السلطة على أرض الملعب.

‏ استمرار الأخطاء على الرغم من تقنية الـVAR، مع عدم قدرة المشجعين على قبول الخطأ البشري بعد عدة مشاهدات وإعادة تشغيل، مما أضر بالثقة في معايير التحكيم.

‏ تعطيل الوتيرة السريعة للدوري الإنجليزي الممتاز من خلال فحوصات VAR المطولة والمزيد من الوقت الإضافي، مما يتسبب في استمرار المباريات لفترة طويلة جدًا.

‏ الخطاب المستمر حول قرارات VAR غالبًا ما يطغى على المباراة نفسها، ويشوه سمعة الدوري.

‏ تآكل الثقة والسمعة، مع قيام تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بتغذية مزاعم الفساد التي لا معنى لها على الإطلاق.

‏ لقد جاء قرار طرح القرار بعد دراسة متأنية ومع أقصى درجات الاحترام للدوري الإنجليزي الممتاز وPGMOL وزملائنا المنافسين.

‏ وفي نهاية الخطاب أوضح مسؤولي ولفرهامبتون أنه لا يوجد أي لوم على أطراف اللعبة، فنحن جميعًا نبحث فقط عن أفضل نتيجة ممكنة لكرة القدم، ونعمل جميع أصحاب المصلحة بجد لمحاولة إنجاح إدخال التكنولوجيا الإضافية دون التأثير على سلاسة اللعبة.

جدير بالذكر أنه حال تصويت 14 نادٍ من أندية البريميرليج على هذا القرر سيتم إيقاف تلك التقنية في الدوري الإنجليزي للموسم المقبل.