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أحمد جودة - القاهرة - اختير الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.

فيستون ماييلي رجل مباراة بيراميدز وسيراميكا

وحقق بيراميدز فوزا غاليا على سيراميكا بنتيجة ٢-١ سجلهما ماييلي في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٢٣ من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مواجهة غاية في القوة وساعد لاعبي الفريق في تحقيق الفوز الذي رفع رصيد بيراميدز إلى ٤٧ نقطة والابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الممتاز.