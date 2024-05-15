نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل باريس سان جيرمان أمام نيس في الدوري الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه للقاء نظيره فريق نيس بعد قليل بستاد اليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس

وتنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان ونيس مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل باريس أمام نيس

حراسة المرمى: تيناس

خط الدفاع: ماركينيوس، بيرلادو، سكرينيار، زاجي.

خط الوسط: فابيان، لي كانج ان، ايمري.

خط الهجوم: فيتينها، باركولا، راموس.

القنوات الناقلة لمباراة باريس ونيس

تردد قناة beinsports 4

القمر: سهيل

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

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