نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 صفقات أجنبية على رادار الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام سعودية عن رغبة الاتحاد السعودي في حسم التعاقد مع 3 صفقات أجنبية قوية في الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.



ووفقا للصحفي الأرجنتيني لوكاس جاتي عبر برنامج دورينا غير فإن الاتحاد يرغب في التعاقد مع أنخل كوريا نجم أتلتيكو مدريد في الفترة المقبلة.



وأكد لوكاس جاني أن مسئولي الاتحاد اتفقوا مع الأرجنتيني ناهيتان نانديز نجم خط وسط كالياري الإيطالي والذي لن يجدد عقده مع ناديه الإيطالي وسينضم للاتحاد في صفقة مجانية.



وقال لوكاس جاتي إن الاتحاد يرغب في التعاقد مع الأرجنتيني أدريان مارتينيز نجم راسينج ولكن مارتينيز لديه رغبة في استكمال الموسم الحالي مع ناديه وهناك صعوبة في عملية ضمه خاصةً أن الدوري المحلي بدأ في يناير الماضي ومستمر حتى نهاية العام الحالي.



وأشار لوكاس جاتي إلى أن الاتحاد اتفق ناهيتان نانديز ولكن لا زالت المفاوضات مع الثنائي الآخر أنخل كوريا وأدريان مارتينيز لأخذ موافقتهما على الانضمام لصفوف العميد بالموسم المقبل.



وأوضح لوكاس جاتي أن الاتحاد يسعى لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لمحاولة تعويض فشل الموسم الحالي بعد الخروج دون تحقيق أي بطولة.