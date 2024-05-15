نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يخطف الفوز من سيراميكا كليوباترا بهدفين في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، بفوز الأهرام بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



واستضاف ملعب 30 يونيو، المواجهة التي جمعت بين فريق بيراميدز ضد نظيره سيراميكا كليوباترا، في المواجهة التي أقيمت بينهما في دوري نايل.



ونجح فريق الأهرام في خطف الثلاث نقاط من منافسه سيراميكا، حيث استطاع لاعب بيراميدز فيستون كالالا من إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 31، من عمر الشوط الأول.

ثم عاد فيستون كالالا من إحراز هدف الفوز لبيراميدز والثاني له في اللقاء حيث سكن شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة الرابعه من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولكن لم يستسلم لاعبي الفريق المنافس سيراميكا كليوباترا، حيث نجح اللاعب محمد عادل من إنهاء الشوط الأول بتسجيل هدف وحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، في الشوط الأول.

وقد حصل الكونغولي فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز على جائزة أفضل لاعب في مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في بطولة الدوري الممتاز.