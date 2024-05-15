نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الديون تُغرق يونايتد ويضحي بعائلات اللاعبين من أجل حل الأزمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حرمان إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي عائلات اللاعبين من الحصول على تذاكر المباريات مجانًا.

وأوضحت التقارير أن هذا القرار جاء من السير جيم راتكليف أحد ملاك نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتخفيض التكاليف المالية التي يعاني منها مسؤولي الشياطين الحمر في الفترة الأخيرة.

كما أكد السير جيم راتكليف أن النادي لم يقوم بتحمل تكاليف إقامة أسر اللاعبين من جديد بالإضافة إلى أنه لم يتحمل إقامة أي حافلات لهم خلال المرحلة المقبلة.

حيث بلغت ديون مانشستر يونايتد 710 ملايين جنيه إسترليني بسبب إدارة عائلة "غليزر" التي تملك النادي منذ ما يقارب 20 عامًا، قبل دخول راتكيلف كشريك في الأشهر الماضية.

وأشار راتكليف، إلى أن النادي سينفق أمواله بشكل مقنن، ولم يستبعد الدخول في مرحلة "تقشف" لمعالجة الديون التي تكبدها في الأعوام الماضية.

ومن المقرر أن يتحمل مانشستر يونايتد في مباراة نهائي الكأس أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي في نهاية الشهر الجاري، تذاكر موظفيه في ملعب ويمبلي الذي يستضيف مباراة النهائي، مقابل دفعهم 20 جنيهًا استرلينيا، كمساهمة بقيمة السفر عبر الحافلة إلى لندن.