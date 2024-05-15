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أحمد جودة - القاهرة -

قال المرشح لرئاسة نادي فنربخشة التركي، عزيز يلدريم، إنه عرض على المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لا يدرب أي فريق حاليًا، قيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقال يلدريم في مؤتمر صحافي: "أقترح على مجلس الإدارة الحالي للنادي أن نتحدث مع مورينيو، فلنذهب معًا لإقناعه؛ أن يكون المدرب الجديد للفريق، لا يهم من سيفوز في الجمعية (العمومية) المقررة في 9 يونيو"، والتي سينتخب فيها فنربخشة مجلس إدارته الجديد.

فنربخشة يعرض على مورينيو قيادة الفريق



وأكد المرشح أنه التقى بالفعل بالمدرب البرتغالي، لكنه نفى مناقشة بنود مالية تتعلق بالاتفاق المحتمل.



وذكر يلدريم، الذي تولى بالفعل رئاسة النادي التركي بين عامي 1998 و2018، "قلت له: فنربخشة يحتاج إليك وأنت بحاجة إلى فنربخشة".

ونشرت صحيفة (Sporx): "أن يلدريم وعد المدرب السابق لريال مدريد، وتشيلسي، وروما بميزانية تصل إلى 100 مليون يورو لبناء فريق".

ويرى يلدريم أن فنربخشة يجب التعاقد مع مدربين كبار وفريق عظيم، وأعلن أنه في حال أصبح رئيسًا للنادي، "سيقيل المدرب الحالي إسماعيل كارتال"، اللاعب السابق الذي نشأ في صفوف هذا النادي.

جدير بالذكر أن فنربخشة، الذي يحتل حاليًا المركز الثاني في الدوري التركي الممتاز، لم يحقق لقب الدوري منذ 10 سنوات، الأمر الذي أثار انزعاجًا كبيرًا وسط مشجعي الفريق.