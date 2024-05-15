نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. شوبير: الكاف يهدد الأهلي والزمالك وميدو: أرجوكم لا تذبحوا حسام حسن وجهازه.. أمير هشام: لا توجد مشكلة بين المحترفين والعميد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية في البرامج عبر القنوات الفضائية المصرية والعربية اليوم الأربعاء الموافق 15-05-2024.

الكاف يهدد الأهلي والزمالك بغرامة نصف مليون دولار

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة من العيار الثقيل في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، أمام نظيره نادي الترجي التونسي، مساء يوم السبت القادم.

ويستضيف ملعب رادس المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء السبت المقبل الموافق 18 مايو الجاري، أحداث ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" مصدر بالكاف تم إرسال بروتوكول ولوائح البطولات الإفريقية، والاتفاق حول كل مراسم تنظيم مباراتي النهائي".

وتابع:" الكاف يأخذ نسبة كبيرة من دعوات المقصورة الأمامية والرئيسية، باعتباره الجهة الأولى المنوطة بتنظيم البطولات الإفريقية ويتم دعوة العديد من الشخصيات والضيوف البارزة في مثل هذا الأحداث".

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ميدو لاتحاد الكرة: أرجوكم لا تذبحوا حسام حسن وجهازه الفني

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه على مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبة حسام حسن، المدير الفني للفراعنة بعدم التحدث لوسائل الإعلام إلا في وجود مستشار إعلامي.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أرجوكم لا تذبحوا حسام حسن، هو وجهازه الفني ونحن أيضًا لدينا مباراتين في غاية الأهمية، وتوقيتهم صعب، هو وقت ليس وقت الأزمات".

وأضاف: "نريد تأهل المنتخب إلى المونديال، مصر تستحق أن تتواجد في بطولة كأس العالم القادمة، وأن تلعب بشكل جيد في كأس العالم أيضًا".

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أمير هشام: لا توجد مشكلة بين المحترفين وحسام حسن

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أنه لا توجد أي مشاكل بين حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني والمحترفين قبل معسكر يونيو المقبل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المحترفين سوف يتواجدوا في المعسكر المقبل تحت قيادة حسام حسن المدير الفني، وغير صحيح ما تردد عن رفضهم الحضور".

وأضاف أمير هشام: "كل المحترفين جاهزين للتواجد في المعسكر المقبل، باستثناء عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني، بسبب خضوعه لجراحة في إصبع يده".

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شوبير: موقف مصطفى شلبي من المشاركة أمام نهضة بركان

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادته لخوض المواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى الفارس الأبيض هزيمة بهدفين مقابل هدف واحد في مواجهة الذهاب على الملاعب المغربية.

وأكد أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" توجد محاولات مستميتة من جانب جوميز لتجهيز اللاعب بشكل سريع للمشاركة في مباراة الإياب أمام نهضة بركان".

وتابع:" اللاعب كانت مشاركته مستحيلة ولكن أصبحت قائمة، واللاعب يخضع لجلسات علاجية مكسفة داخل وخارج النادي، وهذا المركز صداع في رأس المدير الفني".

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ميدو: الأهلي وراء جلسة حسام حسن مع الصحفيين

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأهلي وراء جلسة حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر مع الصحفيين.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لماذا تحدث حسام حسن مع الصحفيين ولماذا أصر على عدم تصويرها؟ هناك معركة كبيرة بين الأهلي واتحاد الكرة في ظل أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي".

وأضاف: "الأهلي يريد إيقاف محمد الشيبي، لاعب بيراميدز 7 أو 8 مباريات للضغط عليه كي يسحب شكواه في حسين الشحات.. والموضوع دخل فيه حسام وإبراهيم حسن، وهذا يأتي على هوى الأهلي".

وتابع: "الأهلي طلب من المنتخب طلبًا وديًا في المعسكر الماضي، إلا أن الرد عليه كان بأن الأمور تسير بشكل قانوني، لذلك لا يصح أن يُطلب منه طلبات ودية خارج الإطار القانوني".