نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات نارية بين نجوم ريال مدريد في صراع الأفضل بالدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الدوري الإسباني عن قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في الموسم الحالي، ويقام التسليم في حفل يوم 28 من مايو الجاري.

وشهدت القائمة تواجد ثنائي ريال مدريد جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ونضم لهم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني جود بيلينغهام (ريال مدريد) تاكيفومي كوبو (ريال سوسيداد) أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد) فيكتور دوفبيك (جيرونا) كيريان (لاس بالماس) روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) إيسكو ألاركون (ريال بيتيس) أليكس غارسيا (جيرونا) ألكسندر سورلوث (فياريال)

المرشحون لجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا

لامين يامال (برشلونة) خافي غيرا (فالنسيا) رودريغو غويس (ريال مدريد) دانييل كوتو (جيرونا) جيراردو سافينيو (جيرونا) جوني (ريال بيتيس) أليكس كوبرس (برشلونة) ميغيل غوتيريز (جيرونا) نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو) تاكيفومي كوبو (ريال سوسيداد)

المرشحون لجائزة أفضل هدف ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد) جواو كانسيلو (برشلونة) ألبرتو كوكو (لا بالماس) كريستيان رويبال (ريال بيتيس) آيكر أريسو (أوساسونا) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) لامين يامال (برشلونة) جواو فيليكس (برشلونة) المرشحون لجائزة أفضل مدرب كارلو أنشيلوتي (ريال مدريد) ميشيل (جيرونا) دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد) إرنستو فالفيردي (أتلتيك بلباو) مارسلينو غارسيا تورال (فياريال)