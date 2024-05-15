نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقع ضحية رحيل كلوب عن ليفربول.. ومساعده يقود منافس المارد الأحمر في المونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت قضية رحيل كلوب عن تدريب ليفربول تصيب المصريين بالقلق، وفي تلك المناسبة ليست بسبب صلاح، ولكنها بسبب الأهلي المصري الذي يشارك في مونديال الأندية 2025.

ومن المقرر أن يرحل يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن صفوف الفريق بنهاية الجولة المقبلة من بطولة البريميرليج.

الأهلي يقع ضحية رحيل كلوب عن ليفربول

واتخذت إدارة ليفربول قرار برحيل الجهاز المعاون بالكامل، ليتمكن الهولندي بيب ليندرس مساعد كلوب من تولي تدريب فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي منافس الأهلي بكأس العالم للأندية.

وذكر نادي ليفربول، في بيان اليوم، أن البرتغالي فيتور ماتوس الذي عمل لأربعة أعوام ونصف العام كمدرب تطوير النخبة في النادي سينضم أيضا كمساعد مدرب مع ليندرس في الفريق النمساوي.

وسيكون المدرب الهولندي الآن على موعد مع تجربة أخرى استثنائية وتركيز كبير على تطوير النشء الجديد بنادي سالزبورغ، وذلك بعد تجاربه مع أندية أيندهوفن الهولندي وبورتو البرتغالي وليفربول الإنجليزي.

وكان سالزبورغ قد صعد لمونديال الأندية بعدما حقق الفوز على أرسنال الإنجليزي في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا 2/3.

وضمنت أندية مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد وسالزبورغ وأتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ، التأهل المباشر إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأميركية.

ويُعد الأهلي أحد أبرز الأندية المشاركة بصفة شبه مستمرة في المونديال حيث شارك من قبل في 9 مناسبات.

حقق الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية أربع مرات، الأولى في 2006 والثانية في 2020، والثالثة في 2021 والرابعة في 2023 كما حقق المركز الرابع مرتين في 2012 و2022.

وخاض المارد الأحمر 24 مباراة بالمونديال فاز في 10 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في 14 مباراة وسجل 31 هدفًا وتلقى مرماه 39 هدف.