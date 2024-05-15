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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مسؤولو نادي السد القطري، عن رحيل مهاجمهم الجزائري بغداد بونجاح، في نهاية الموسم الجاري.

وكان بونجاح قد انضم إلى صفوف فريق السد القطري منذ 9 سنوات، بعدما انضم للفريق في 2015 قادمًا من النجم الساحلي التونسي.

عاجل.. رحيل بغداد بونجاح عن السد القطري

وفي سياق متصل، كتب بونجاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "إلى كل السداويين، أشكركم جميعا على دعمكم طول مسيرتي في نادي السد، لقد كانت أهم مراحل حياتي الاحترافية والتي قضيتها معكم وبذلت كل جهدي لاسعادكم وتبقت لنا أنا وأخواني اللاعبين خطوتين، أتمنى أن اختمها معكم بحمل كأس سمو الأمير".

وأتم: "شكرا لنادي السد ولكل المدربين واللاعبين الذين عاشرتهم خلال تسعة مواسم وقفوا معها بجانبي وساعدوني في تقديم المستوى الذي أفرحكم، شكرا لكم جميعًا، نراكم في نصف النهائي وستبقون ويبقى السد في قلبي دائمًا".

وخاض بغداد بونجاح هذا الموسم 27 مباراة رفقة السد في جميع المسابقات، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 4 آخرين.

وفي المجمل خاض بونجاح بقميص النادي القطري 225 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 201 هدف وقدم 60 تمريرة حاسمة.

وذكرت بعض التقارير الصحفية السعودية، أن الدولي الجزائري قريب من الإنضمام إلى صفوف فريق الشباب السعودي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.