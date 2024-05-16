الاتحاد السعودي يفاجئ أحمد حجازي بقرار صادم

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أحمد جودة - القاهرة - فاجئت إدارة نادي الاتحاد السعودي، الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، بقرار صادم بخصوص مصيره مع العميد.

الاتحاد السعودي يفاجئ أحمد حجازي

وقررت إدارة نادي الاتحاد السعودي، الإطاحة بالمدافع المصري أحمد حجازي، في نهاية الموسم الحالي، عن طريق بيع المتبقي من عقده.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته قناة الكاس القطرية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، حيث كتبت: "إدارة نادي ‎الاتحاد السعودي قررت أن الموسم الحالي هو الأخير للمحترف المصري ‎أحمد حجازي مفضلة بيع المدة المتبقية من عقده خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وكان أحمد حجازي صاحب الـ 33 عامًا، قد انضم إلى صفوف الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020، على سبيل الإعارة من ويست بروميتش ألبيون، ثم تم شراء العقد بشكل نهائي في عام 2021.

وشارك حجازي مع اتحاد جدة في 101 مباراة، سجل خلالهم 12 هدف وصنع هدفين، وحصد لقبي الدوري السعودي وكأس السوبر في موسم 2022-2023.