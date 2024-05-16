نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شريف عبد المنعم: طاهر أبوزيد كان سابق عصره وهو بعمر الـ 14 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق بزميله طاهر أبوزيد لاعب الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان سابق لعصره.

وقال شريف في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة المحور: "قبل الحادثة كسبت العديد من الأندية الكبرى، ولعبت ضد بايرن ميونخ وفناربخشة والعديد من الأندية الأخرى، وقدمنا مباريات قوية".

وتابع: "أتذكر أخر هدف لي مع الأهلي أمام الوحدة في أبوظبي، وكابتن محمود الخطيب م أفضل لاعب لعبت معه في حياتي".

وأكمل: "طاهر أبوزيد عندما كان في عمر 14 عام كنت نشاهد كيفية تسجيله الركلات الحرة المباشرة، وكان سابق لعصره".

وأتم: "وكذلك كابتن طاهر الشيخ، هو فيلم صامت ويمتلك قدم ذهبية لا تخطئ المرمى".